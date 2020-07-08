شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: استاد الزمالك يستغرق من سنتين إلى 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فاروق جعفر، لاعب ومدرب الزمالك السابق، إن استاد الزمالك الجديد الذي يتم تصميمه في فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، يستغرق انشائه من سنتين الى 5 سنوات وبداخله 12 حمام سباحة

وأضاف لاعب ومدرب الزمالك السابق، في تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك مع الاعلامى خالد الغندور، إن النادى الجديد سيكون مختلف ومبهر بكل التفاصيل ، وتم التوجه مع الشركة أن نعمل بشكل سريع، وننتهي من المرحلة الأولى ونفتح في أقل من سنتين صالة مغطاة كبيرة تسع 7 آلاف شخص، والاستاد يستوعب 40 ألف مشجع كما سيتم بناء مستفشى خاصة بالرياضيين واصابات الملاعب بفرع النادي الجديد .

Advertisements

وأكد جعفر، أنه سيتم كذلك انشاء الاستاد بشكل جديد ومختلف عن كل الاستادات في كرة القدم بمصر بحيث يكون بدون تراك ويسع لـ40 ألف متفرج.

واستكمل، هناك فندق كبير سيتم تصميمه داخل فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر من أجل استضافة الفرق والمعسكرات الخاصة بالفرق بخلاف جانب استثماري، مشيرا إلى أن والعضويات سيتم تسديدها بالتعامل مع البنوك .