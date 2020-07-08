شكرا لقرائتكم المقاولون العرب: الجهاز الفني قرر العودة إلى التدريبات الجماعية استعداداً للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس قرر العودة إلى التدريبات الجماعية استعداداً للدوري العام، المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك بعد الاطمئنان على اللاعبين عقب سلبية نتيجة أول مسحتين للكشف عن كورونا، وكان المقاولون قد لجأ إلى التدريب على مجموعات طوال الفترة الماضية قبل الانتهاء مسحات كورونا.

من جانبه، عقد المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، جلسات منفردة مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للحديث عن أهمية فترة الإعداد الحالية وتحفيزهم لعودة الدورى، وحرص فتحى على أن تكون الجلسات فردية أو ثنائية فى ظل الإجراءات الاحترازية التى يتبعها النادى منذ عودة التدريبات، وأكد المشرف على الكرة أن التدريبات تسير بصورة جيدة وهناك اهتمام كبير من النادى باتباع إجراءات التباعد الاجتماعى خلال التدريبات وتنفيذ تعليمات وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة.، ويواصل الفريق تدريباته بملعبه بالجبل الأخضر على مجموعتين استعدادا لاستئناف الدوري.

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يذكر أن لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق بقيادة عماد النحاس، قد خضعوا للمسحة الطبية الثالثة للكشف عن كورونا بالجبل الأخضر، أمس الثلاثاء.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.