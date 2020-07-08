شكرا لقرائتكم مدرب ريال مدريد السابق: البعض يعتقد أن محمد صلاح برازيلي وأحلم بالتدريب في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد باولو كامبوس المدرب العام للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني سابقاً أن إمكانات الدولي المصري محمد صلاح رائعة وتشبه العدد من اللاعبين البرازيليين التاريخيين

وشدد على أن البعض ممن لا يعرفون جنسية محمد صلاح يعتقدون أنه برازيلي نظراً للسحر الذي يقوم به في اللعبة حالياً ويمتع به مشاهدي وعشاق الكرة في كافة انحاء العالم.

أضاف باولو كامبوس في تصريحات تلفزيونية من البرازيل لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: " الكرة المصرية تمتلك جمهور ممتاز تلك الجماهير العريضة التي تعشق اللعبة مثلما يحدث في بلادنا وهو أمر مذهل".

وقال المدرب البرازيلي الشهير انه يتمنى العمل في مصر من خلال أي نادي وليس الأهلي تحديداً: "حلمي هو التدريب في مصر منذ أن كنت في الكويت وغيرها من البلدان الأفريقية".

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ولفت الى: "لا أستطيع أن أتمنى اللعب للأهلي فقط لأنني سأكون كاذب انا أتمنى تدريب أي نادي في مصر للأجواء الكروية هناك ستكون مهمة رائعة ".

تابع: "تلقيت 3 عروض في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لكن أزمة فيروس كورونا تسببت في تجميد كل المفاوضات بسبب ما تمر به كرة القدم".

وتحدث عن الفترة التي تولي فيها دور الرجل الثاني في الفريق الملكي: "عملي مدرب عام في ريال مدريد مثلما تكون في رحلة الى السماء تتحدث مع اللاعب العربي بلغته ومع الإسباني والبرتغالي والفرنسي وغيرهم بنفس لغته وهو الأمر الذي يجعلك تشعر بحياة ممتعة للغاية.

واستطرد: "زرت الإسكندرية والاسماعيلية ومصر وأعشق الأقصر والأهرامات والمتحف المصري وأعتبر نفسي نصفي برازيلي والنصف الآخر عربي".