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لاعبة كرة السلة نادين السلعاوى تتلقى عدة عروض للاحتراف في أوروبا

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جدة - عمرو شويل تلقت نادين السلعاوى لاعبة كرة السلة والعائدة من الولايات المتحدة الامريكية بعد انتهاء دراستها بجامعة نورث كارولينا ، واللعب في دورى الجامعات الأمريكية ، عدة عروض للاحتراف في أوربا ، كمحطة قادمة في مسيرتها بكرة السلة ، خاصة بعد المستوى اللافت للنظر الذى قدمته خلال السنوات التي قدمتها مع الجامعة التي درست ولعبت لها ، بالإضافة إلى ظهور الأهلى في الصورة ، بعد أن تلقت اتصال من مسئوليه للاطمئنان عليها فور وصولها من أمريكا، و الترحيب بها ، خاصة وأنها كانت أحد لاعبيه قبل السفر لدراسة واللعب فى أمريكا  وأكد مسئولي القلعة الحمراء لنادين أن النادى يرحب بها في أي وقت خاصة وأنها ابنة الأهلى ، وكانت تلعب له قبل سفرها على الدراسة بالولايات المتحدة.

 

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وحققت نادين السلعاوى خلالها  السنوات الأربعة بأمريكا ، الكثير من البطولات والألقاب، واستطاعت أن تدخل التاريخ بعدما تصدرت قائمة المسجلين التاريخيين للجامعة ، حيث سجلت نادين السلعاوى 10 نقاط فى مباراة واحدة، ليصل مجموع النقاط التى حققتها مع الجامعة الأمريكية UNCG 1912 نقطة كأكثر لاعبة تسجيلا للنقاط فى تاريخ الجامعة، وسبق لها أن حققت ألقابا مميزة مع جامعتها فى دورى الجامعات الأمريكية .

 

وصلت إلى النقطة 1000 مع جامعة "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG، بعدما وصلت إلى النقطة، وكذلك أفضل وافدة فى دورى الجامعات بعد عام واحد من تواجدها فى أمريكا، ليكون ثانى عام لها إنجاز دخول التاريخ بتسجيل أكثر عدد من النقاط .

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