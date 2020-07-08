شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكي: نتطلع للدخول للمربع الذهبي مع سموحة خلال الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن مكي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري أن هناك رغبة حقيقية لدى اللاعبين في الوصول للمربع الذهبي لبطولة الدوري المصري.

وقال أحمد حسن مكي في تصريحات خاصة لبرنامج "ملعب أون تايم سبورت": "نتمنى البقاء في الدوري المصري بين الأربعة الكبار في البطولة المحلية حتى نتمكن من المشاركة افريقيا أو عربيا الموسم القادم".

وأوضح أحمد حسن مكي أن مكانة وإمكانات سموحة تمنحه الفرصة الحقيقية في التواجد بين الكبار في الدوري الممتاز وأن المباريات المتبقية من عمر البطولة ستكون غاية في القوة والندية.

وشدد مكي على أن حمادة صدقي أكد للاعبين انه بمقدورهم تحقيق متطلبات الإدارة في المباريات المتبقية من خلال التمسك بأمل التواجد في المربع الذهبي خاصة وأن إمكانات اللاعبين تؤهلهم للتواجد بين الكبار.

قرر الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى، إعادة محمود منصور ظهير أيسر الفريق بانتهاء إعارته لحرس الحدود بنهاية الموسم الحالى لتدعيم الجبهة اليسرى عقب عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى للزمالك.

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ويبحث الجهاز الفنى لسموحة التعاقد مع ظهير أيسر خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم تلك الجبهة التى تمثل صداع فى رأس الجهاز الفنى خاصة وأنه كان يعتمد على أحمد فتوح بشكل أساسى إلا أن إدارة ناديه ارتأت عودته بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق السكندرى والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الحالى .

من ناحية أخرى، أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة "أن الأهلى سيخوض معسكرا فى الإسكندرية وسيكون هناك مباراة ودية ستجمعهما خلال المعسكر".

وأضاف فرج عامر أن لاعبى سموحة وحمادة صدقى يخططون للأفضل خلال الفترة المقبلة وخاضوا برنامجا بدنيا مكثفا خلال الفترة الماضية لاستعادة حالتهم سريعًا.

وتابع رئيس سموحة أنه يتمنى استمرار صلاح محسن وناصر ماهر مع سموحة وسيجتمع بالخطيب نهاية الموسم لحسم كل هذه الملفات.