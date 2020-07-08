شكرا لقرائتكم صدقي: أعيش أجواء تجربتي الأولى مع سموحة ونلاقي الأهلي وديا قبل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة أن الظروف الحالية التي يعيشها في النادي الساحلي تكرار لنفس التي عاشها مع الفريق عندما حقق لقب وصيف الدوري الممتاز قبل سنوات.

أضاف حمادة صدقي خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "نسعى الصعود الى المركز الرابع من السادس ولدينا ثقة كبيرة في أن نتواجد بين الكبار حتى نضمن الوصول الى ما نطمح فيه للمشاركة في البطولة العربية أو الافريقية".

وقال مدرب سموحة الشهير: "أخطط لخوض 5 مباريات ودية لكن من سيواجهنا في هذه الظروف الصحية لابد أن يكون فريق أجرى المسحة الخاصة بفيروس كورونا وعيناته سلبية.

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وشدد على انه اتفق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مباراة ودية خاصة وأن الفريقين سيلتقيان في نهاية الدوري الممتاز ودياً قبل خوض المنافسات الرسمية.

وأكد حمادة صدقي أنه تحدث مع اللاعبين على أهمية فترة الاعداد الجيد لبطولة الدوري المصري الممتاز وأنه قال هناك تحدي لو استطعنا ان نسبق الأندية في الاستعداد الجيد سنكون الفريق الأفضل وبالتالي سنكمل ما نسعى له خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن جميع اللاعبين ظهروا في المران الأول لهم بعد العودة بشكل قوي ورغبة لاستكمال مشوارهم في الدوري، وسنحاول تجهيزهم بشكل جيد حتى لا يتعرضون لإصابات عضلية بعد عودة المسابقة.

وروى صدقي تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع المديرين الفنيين مشدداً على أنه طالب بالأسابيع الستة التي تم على أثرها تحديد موعد الدوري المصري الممتاز وأن ذلك أقل فرصة للعودة من جديد للمشاركة من خلال الاعداد الجيد للأندية واللاعبين وكافة عناصر المنظومة وأن أحدا لم يتحدث من مسئولي الجبلاية عن فكرة الغاء البطولة.