شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يكشف موقف لاعبى الأهلي المعارين لسموحة وعروض احتراف حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة أن ناصر ماهر لاعب الفريق المعار من النادي الأهلي حتى الآن لم يحدد بعد موقفه من العرض البرتغالي الذي تلقاه، وأضاف حمادة صدقي خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامج "ملعب أون تايم": "ناصر ماهر يستطيع اللعب في مكانة أكبر من الدوري البرتغالي ويستطيع الذهاب الى ما هو أبعد وتحدثت معه في العديد من النقاط الهامة التي ستجعله يعود أكثر قوة"

وأوضح المدير الفني لسموحة: "نفس الحال ينطبق على صلاح محسن مهاجم الفريق حالياً الذي نسعى لأن يكون أكثر قوة خاصة وأن إمكاناته الفنية تجعله لاعب أساسي من المنتخب الأول وليس الأولمبي فقط وعليه أن يعمل على بعض النقاط التي يعمل عليها حالياً".

وقال حمادة صدقي أن محمد عبد المنعم المدافع سيشارك في المباريات المقبلة لسموحة وسيكون له شأن كبر خاصة وأن المدير الفني للأهلي مؤمن به بشكل كبير وكان متمسكا حتى آخر لحظة قبل انضمامه لنا.

وتحدث المدير الفني للفريق الساحلي عن أن حسام حسن مهاجم الفريق تلقى عرضاً خارجياً والإدارة تدرسه بشكل فعلي لأن سياسة فرج عامر هي الاستثمار في الفريق حتى يستطيع توفير السيولة المالية الكافية للفريق في الفترات المقبلة.

وأشار حمادة صدقي الى أن النادي وضع خطة بديلة حال رحيل حسام حسن من خلال التعاقد مع مهاجم قوي يستطيع تعويض غياب اللاعب ورحيله.

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قال ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي والمعار لصفوف سموحة، أن ما تردد عن رفضه العرض البرتغالي غير صحيح، وكتب ناصر ماهر من خلال تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" :"للتوضيح فقط كل ما قيل عن رفضي عرض البرتغال غير صحيح، ولم أتخذ أي قرار حتى الآن".

وأضاف :"تركيزي خلال هذه الفترة هو استكمال مباريات الدوري الممتاز مع نادي سموحة بصورة جيدة، وبعدها سأتخذ القرار .. شكرًا لكم وأتمنى دعمكم".

وكان نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي قدّم عرضًا للأهلي من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر على سبيل الإعارة.