شكرا لقرائتكم 18 قرار فى اجتماع الاتحاد السكندري .. اعتماد طلعت يوسف مديراً فنياً الأبرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى أجتماعاً هاماً مساء الثلاثاء الموافق 7-7-2020 وعقب الإجتماع خرج المجلس السكندري بالعديد من القرارات الهامة وهي:

1. الموافقة على إنشاء شركة الاتحاد السكندرى للخدمات الرياضية وتكليف الإدارة القانونية بإتخاذ الإجراءات الخاصة بإشهار الشركة .

2. أعتماد عقد طلعت يوسف مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021

3. تفويض رئيس النادى بأتمام التعاقد مع رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم

4. أعتماد تمديد تعاقد أحمد مرعى المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة لموسمين أضافيين .

5. تكليف عمرو أبو الخير برئاسة قطاع الناشئين لكرة السلة للموسم الجديد

6. تكليف جمال صبرى برئاسة جهاز الكرة الطائرة بالنادى

7. أعتماد تعيين أحمد سمير مديراً فنياً للفريق الأول للكرة الطائرة

8. أعتماد تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية للألعاب الفردية على النحو التالى : -

وليد السنوسى رئيس جهاز الألعاب الفردية

محمد الناضورى رئيس جهاز الكاراتيه

لمياء جودة رئيس جهاز الجمباز العام و الأيروبك

لبنى عروس رئيس جهاز الجمباز الإيقاعى

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عمرو حسنين رئيس جهاز السباحة

نادية حمدى مدير فنى ألعاب قوى

أحمد زكريا مدير فنى الكنغ فو

محمد منير مدير فنى جودو

محمد الشافعى مدير فنى تايكوندو

9. عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم لمجلس الإدارة مع جميع رؤساء الأجهزة للألعاب الرياضية .

10. بدء نشاط كرة اليد و ذلك لمواليد 2012 و 2014 و التسجيل بإدارة النشاط الرياضى بمقر النادى بالشاطبى .

11. تعديل مواعيد أستقبال السادة الأعضاء لتصبح من الساعة التاسعة صباحاً و حتى الساعة التاسعة مساءً أعتباراً من يوم الأربعاء 15-7-2020 بمقر الشاطبى و فرع سموحة

12. بدء الأنشطة و الألعاب الفردية والجماعية الغير تلامسية أعتباراً من 15/7/2020 مع إتخاذ جميع الاجراءات الإحترازية .

13. عودة الأنشطة الرياضية بأكاديميات النادى إعتباراً من 1/8/2020 مع إتخاذ جميع الاجراءات الإحترازية .

14. أستمرار عدم دخول أبناء الأعضاء أقل من 12 عام ، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بخصوص هذا الشأن حرصاً على سلامة السادة الأعضاء .

15. الموافقة على تطوير مقر إدارة الاشتراكات و العضوية بمقر النادى بالشاطبى

16. الموافقة على تطوير صالة الجيمانزيوم " الجيم " بمقر الشاطبى و فرع سموحة

17. إنشاء قاعة محاضرات كبرى بفرع النادى بسموحة

18. الموافقة على تجهيز فرع النادى بسموحة بمنطقة خاصة لألعاب الأطفال