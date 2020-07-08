شكرا لقرائتكم محمد فاروق: وسطاء يتدخلون لإقناع أحمد فتحي بالاستمرار في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق، أن هناك شخصيات كبيرة في الأهلي تدخلت خلال الفترة الماضية وتحدثت بشكل شخصي مع أحمد فتحي لاعب القلعة الحمراء والمنتقل إلى بيراميدز من أجل مواصلة الإستمرار بالأهلي . وتعاقد نادي بيراميدز مع جوكر الأهلي عقب انتهاء عقده مه القلعة الحمراء بنهاية هذا الموسم لمدة 3 مواسم . Advertisements وتأكد غياب أحمد فتحي وشريف اكرامي لاعبا الأهلي عّن الفريق الأحمر خلال الأربع مباريات الأخيرة من عمر الدوري هذا الموسم بناء علي قرار من اتحاد الكرة بعد الاستقرار علي فتح باب القيد للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الجاري بأربعة أسابيع بناء علي تعليمات الفيفا. وكشف مصدر باتحاد الكرة انه في حالة قيد أحمد فتحي في صفوف بيراميدز مع فتح القيد سيتم تجميد اللاعب وانهاء الدوري بالنسبة له قبل ٤ أسابيع حفاظا علي الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ونفس الامر بالنسبة لشريف إكرامي حال الترقيع لبيراميدز او اي ناد داخل مصر.

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