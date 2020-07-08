شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني: سنطلب من فيفا عمل فترة انتقالات ثالثة للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختيار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة كلا من، محمود الخطيب وحسام حسن وحسن شحاتة وحازم إمام ومحمد شوقي وحسام غالي وماهر همام وإكرامي الكبير وإبراهيم يوسف ضمن أفضل 11 لاعبا في تاريخ الكرة المصرية.

وقال الجنايني، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء: "سنقوم بطرح اقتراح عمل فترة انتقالات ثالثة لأندية الدوري على فيفا، ولكن في رأيي أنه من الصعب أن يقوم نادِ ببيع وشراء لاعبين في هذه الفترة قبل نهاية الموسم، هكذا نكون قد غيرنا كل أنظمة المسابقات".

وتحدث الجنايني عن العلاقة التي تربطه بمحمد صلاح قائلا:" في الفترة الأخيرة ندرس طريقة قيمة لتكريم محمد صلاح بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي.

تنتهي فترة عمل اللجنة الخماسية المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، في 31 يوليو المقبل، على أن يتحدد بعدها موعد إقامة الانتخابات سواء إذا كانت ستسفر عن مجلس منتخب لمدة سنة وفقا لقانون الرياضة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 بدلا من 2020 أو تسفر عن مجلس منتخب لمدة أربع سنوات وفقا لرغبة الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا".