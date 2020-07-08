شكرا لقرائتكم عضو المصري: أزمة كورونا أوقفت جميع الإيرادات ونطلب الدعم ماديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري، أن إقامة مباريات المصري في الدوري خارج بورسعيد تكلف النادي 6 أو 7 ملايين جنيه، وأضاف عمار خلال مداخلة تليفونية في تصريحات تلفزيونية : "أزمة كورونا تسببت في توقف جميع إيرادات النادي سواء دعم المحافظ أو مستحقات الشركة الراعية أو الاشتراكات".

وتابع: "حتى الان المصري لا يملك أي موعد رسمي من الشركة الراعية لاستلام مستحقات النادي"، قائلا : "محمود الجوهري سبق وطلب دعم الجماهير من أجل تدعيم المصري بصفقات قوية عندما كان يدربه".

وأتم : "أناشد وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بدعم المصري ماليا الفترة المقبلة".

طلب مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، جماهيره ومحبيه بدعم النادى ماديا فى بيان رسمى للتغلب على الأزمة المالية التى ضربت النادى ليقترب من الإفلاس فى ظل الألتزامات المالية الكبيرة التى يرتبط بها خلال الفترة المقبلة من صرف المرتبات وأقساط اللاعبين المتراكمة والاجهزة الفنية .

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وجاء البيان " يتشرف مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية بدعوة السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد والسادة رجال الأعمال ومحبي النادي لدعم النادي ماديًا في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في الموارد المالية، خاصةً وأن الفريق الأول بصدد إستكمال مسابقة الدوري العام ، كما يعلن مجلس إدارة النادي عن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذي وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن.