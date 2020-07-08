شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: إبراهيم يوسف أفضل من لعبت جواره في منتخب مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة أن مايكل سميث مدرب منتخب مصر الأسبق كان يثق في قدراتي الفنية بشكل كبير، وأضاف حمادة صدقي خلال حواره مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برناماج "ملعب أون تايم": انضممت للمنتخب الوطني من صفوف فريق المنيا مع هاني مصطفى في مرحلة الشباب وبعدها تم تصعيدي للفريق الأول مباشرة مع عدد من اللاعبين بينهم محمد حلمي".

وأوضح حمادة صدقي: "تم اختياري أفضل قلب دفاع في أفريقيا عام 1984 و1986 كما أن جماهير الأهلي تهتم أكثر بالألقاب الأفريقية بشكل يفوق البطولات المحلية، وأعتبر بطولة دوري أبطال أفريقيا 87 الأغلى في مشواري مع القلعة الحمراء التي استمرت لثماني سنوات".

وقال حمادة صدقي: "بدأت حياتي في المنتخب الأول مبكراً عام 1984 بجوار الراحل إبراهيم يوسف، وأعتقد أن نجم الزمالك الراحل ومحمد عمر أفضل من جاورتهم في منتخب مصر طيلت مشواري".

وتابع حمادة صدقي أن الإصابة مع رغبة أنور سلامة في النزول بأعمار اللاعبين خاصة وأنه يؤمن بعدم استمرار اللاعب لأكثر من 29 عاماً كانت سبباً في انهاء مسيرتي مع القلعة الحمراء.

وتحدث حمادة صدقي عن أنه كان يمتاز بالسرعات والمهارات الفنية التي جعلت مسئولي الأهلي يؤكدون رغبتهم في تواجدي بالفريق ما جعل الراحل صالح سليم يستقبلني بمنزله للتوقيع على الانضمام لصفوف الكيان.

وقرر الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى، إعادة محمود منصور ظهير أيسر الفريق بانتهاء إعارته لحرس الحدود بنهاية الموسم الحالى لتدعيم الجبهة اليسرى عقب عودة أحمد فتوح الظهير الأساسى للزمالك.

Advertisements

ويبحث الجهاز الفنى لسموحة التعاقد مع ظهير أيسر خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم تلك الجبهة التى تمثل صداع فى رأس الجهاز الفنى خاصة وأنه كان يعتمد على أحمد فتوح بشكل أساسى إلا أن إدارة ناديه ارتأت عودته بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق السكندرى والمنتخب الأوليمبى فى الموسم الحالى .

من ناحية أخرى، أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة "أن الأهلى سيخوض معسكرا فى الإسكندرية وسيكون هناك مباراة ودية ستجمعهما خلال المعسكر".

وأضاف فرج عامر أن لاعبى سموحة وحمادة صدقى يخططون للأفضل خلال الفترة المقبلة وخاضوا برنامجا بدنيا مكثفا خلال الفترة الماضية لاستعادة حالتهم سريعًا.

وتابع رئيس سموحة أنه يتمنى استمرار صلاح محسن وناصر ماهر مع سموحة وسيجتمع بالخطيب نهاية الموسم لحسم كل هذه الملفات.