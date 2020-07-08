جاسم البوت: بينتو مهمته صعبة ونجاحه بيد اللاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

طالب رياضيون بدعم مدرب المنتخب في المرحلة المقبلة واتفقوا على صعوبة مهمته وشددوا على انه لن يكون المسؤول الأول عن نتائج منتخبنا في التصفيات ورأوا أن مهمة اللاعبين ستكون اكبر في هذه المرحلة, وقال جاسم البوت نجم المنتخب ولاعب ومدرب نادي الرمس السابق إن مهمة مدرب الأبيض الجديد ستكون صعبة خاصة في ظل توقف الدوري وابتعاد اللاعبين عن الكرة لأشهر وأوضح: تمنيت التعاقد مع كوزمين أو مع مدرب له خبرة في المنطقة لكن علينا دعم خيار الاتحاد والوقوف خلف المدرب الجديد الذي ستكون مهمته صعب جدا بسبب التوقف وما أحدثته جائحة كورونا إلى جانب صعوبة مهمة المنتخب نفسها لكن آمل أن يجد كل الدعم وأن يلتف الجميع حول المنتخب في هذه المرحلة وشدد على أهمية أن يكون اللاعبون في الموعد مبيناً أن دورهم كبير جداً في المرحلة المقبلة.

وعن تحمله مسؤولية النتائج قال: طالما أنه مدرب المنتخب يتحمل المسؤولية سواء جاء قبل وقت كافٍ أو في فترة قصيرة.

وقال جمعة العبدولي عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول إنه كان على الصعيد الشخصي يأمل أن يتم التعاقد مع مدرب يعرف تفاصيل المنتخب ولاعبي دورينا باعتبار أن الفترة بين استلام المدرب مهمته ومباريات المنتخب في التصفيات قصيرة جداً واعتبر أن مدرب الظفرة وكوزمين ومهدي علي كانوا مناسبين للمهمة.

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وأضاف: لكن الآن وبعد التعاقد مع بينتو يجب أن نتوقف عن مثل هذا الجدل وعن الحديث عن صحة انتدابه من عدمها فالأولى أن ندعمه وأن نقف معه بقوة، الاتحاد ولجنة المنتخبات والأندية والإعلام والجمهور والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يجب أن يتفرغوا لدعم المنتخب، يفترض أن نكف عن الجدل من أجل المنتخب لأن الأبيض إذا لم ينجح في هذه المهمة فسيبقى على الرصيف لفترة طويلة جداً المباريات الأربع المقبلة هي نهائيات أربع في الحقيقة وهكذا يجب أن يتم التعامل معها.

وأكد العبدولي أن مهمة المدرب ستكون أكثر صعوبة بسبب التوقف إلى جانب صعوبة المباريات وقال: لكنا متفائلون وأعتقد أن اللاعبين بالذات مسؤوليتهم أكبر عليهم أن يؤدوا بروح وأن يقاتلوا من أجل الفرصة التي نحتاج إلى استغلالها فكرة الإمارات بحاجة إلى أن يجتاز الأبيض هذا الاختبار الصعب، أما المدرب الجديد فعليه أن ينزل إلى الميدان وان يتابع اللاعبين وأن يشاهد قبل كل شيء تسجيلاً للمباريات السابقة للمنتخب ولمباريات الدوري وعليه أن يتابع مباريات البطولات المحلية المختلفة وأن يختار بنفسه اللاعبين لا أن يكتفي باختيارات ومتابعة مساعديه.

وزاد: المدرب الجديد بالتأكيد لن يتحمل مسؤولية النتائج بالكامل في هذه المرحلة لأنه لم يحصل على وقت كافٍ وهو سيتحمل جزءاً من المسؤولية كواحد من المجموعة، فالحديث عن حاجته إلى وقت لايعني إعفاءه بالكامل من المسؤولية .

ورأى عمار الدوخي المحلل الفني ولاعب الشعب السابق أن التعاقد مع مدرب جديد كلياً على المنطقة أمر جيد.

وأنا ضد المقولة المكررة والتي فقدت معناها ( مدرب يعرف الأجواء وطبيعة دورينا وطبيعة اللاعب الإماراتي ) هذا كلام لامعنى له بدليل أننا جربنا مدربين عملوا في المنطقة ففشلوا وتعاقدنا مع آخرين لايعرفون المنطقة ولا دورينا ونجحوا، ولكني أرى أن نجاح المدرب وفشله يلعب فيه نجوم الفريق دوراً كبيراً جداً، وعلى اللاعبين أن يعلموا أنهم وحدهم من بيدهم وصول المنتخب إلى الهدف والغاية، فالاتحاد مهما عمل والمدرب مهما فعل، فكلهم لن يكونوا موجودين داخل الملعب، على اللاعبين ألا يخذلوا الجمهور كما فعلوا في بطولات سابقة، وإن كانت من نصيحة للاتحاد أو تذكير، فعلينا أن نقول للمسؤولين طالما أن الاتحاد مقتنع بهذا المدرب فعليه أن يهيئ له المناخ وأن يدعمه وأن يضع لوائح وضوابط تسهل مهمته، وآمل أن يكون الاتحاد أكثر حكمة في التعامل مع المشاكل التي تحدث في المعسكرات وأن يعالج أي مشكلة من دون أن تخرج من أبواب الفندق أو معسكر المنتخب لانها اذا خرجت يصعب علاجها .