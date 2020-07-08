تألق شباب «البريميرليج» يخدم «الأسود الثلاثة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سجل استئناف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز حضوراً لافتاً للشباب، وبعد عام من الآن سيدخل منتخب الأسود الثلاثة استعدادات المراحل الأخيرة من التأهل لمسابقة أمم أوروبا 2020 التي تم ترحيلها للعام المقبل؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، ومع إقامة جميع المباريات الأخيرة للمنتخب على ملعب ويمبلي وأمام مدرجات مملوءة بالمشجعين في الأغلب، سيكون المدرب ساوثجيت أمام اختبار صعب.

لم يغفل ساوثجيت الأشبال في مبارياته السابقة مثل جيمس ماديسون وماسون ماونت وجادون سانشو وديكلان رايس وكالوم هودسون أودوي، وأكبرهم سناً هو لاعب ليستر سيتي ماديسون الذي له من العمر 23 عاماً بيد أنه أكد أكثر من مرة أنه «لن يفوز بأي لقب مع الأولاد» ويفضل الاعتماد على المخضرمين .

أكثر الشباب جذباً للاهتمام الآن هما نجما قطبي مانشستر: فيل فودن وماسون جرينوود، الأول حصل على شهادة تميز من مدربه جوارديولا، والثاني دفع المراقبين لتشبيهه بكريستيانو رونالدو وواين روني بعد تسجيله 15 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، وأظهرت الإحصاءات أن جرينوود أفضل من أسطورتي اليونايتد قبل بلوغهما سن ال19، وسجل رونالدو مرة واحدة وصنع هدفين بسن ال18، ولعب روني 69 مباراة قبل سن ال19 وسجل 15 هدفاً وصنع 8 أهداف، بينما جرينوود أمامه حتى الصيف المقبل ليسجل قبل عيد ميلاده ال19.