استاد راشد جاهز لاستقبال الجماهير بانتظار قرار «العودة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

بحث نادي شباب الأهلي خلال اجتماع عقد بمقره مع وفدي مجلس دبي الرياضي، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت بشرطة دبي، خطوات عودة الجماهير إلى مدرجات استاد راشد والصالة الرياضية بالنادي، وتم استعراض ترتيبات النادي بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ستتبع خلال متابعة المباريات.

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كما تم تفقد الملاعب والمرافق للتأكد من جاهزية قلعة «الفرسان» لاستقبال الجماهير حال سمحت حهات الاختصاص المعنية بعودة الجماهير من جديد بعد فترة توقف دامت أكثر من ثلاثة أشهر من جراء جائحة فيروس (كورونا - كوفيد 19)، وأصبح النادي جاهزاً بكل ملاعبه ومرافقه لاستقبال الجماهير بانتظار القرار.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية، حيث سيتم تطبيق التباعد في جميع مرافق الاستاد بدءاً من مواقف السيارات بترك مسافة موقف واحد بين كل سيارة وأخرى، وترك مسافة مقعدين بين كل مشجع وآخر في مقاعد الجماهير بالمدرجات علاوة على الصالة الرياضية.

وبالنسبة للاعبين سيلتزم كل لاعب بالحضور مرتدياً الملابس الرياضية الكاملة الخاصة بالتدريبات على أن يستخدم الباب المخصص للدخول، وباب آخرسيقتصر على الخروج.