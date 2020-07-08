اخبار الرياضه

ورشة للعودة إلى التدريبات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم الساعة الحادية عشرة، ظهر اليوم الأربعاء، ورشة عمل بنظام الاتصال المرئي عن بُعد لشرح آلية تطبيق الدليل الاسترشادي (البروتوكول) الذي تم تعميمه على أندية الدولة، ويتضمن كل الإجراءات والمعايير والشروط التي يجب اتباعها، والالتزام بها للعودة لممارسة التدريبات.

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المسؤولين والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية والأندية بالإجراءات الاحترازية التي يتضمنها البروتوكول، وشرح كافة المعايير والشروط التي يجب التقيد والالتزام بها، لضمان العودة الآمنة لممارسة التدريبات حفاظاً على السلامة العامة.

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