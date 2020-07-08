دورة سباحة في الحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الحمرية دورة تدريبية في السباحة ضمن الملتقى الافتراضي الصيفي للنادي وفقاً لأحدث النظم والبرامج، وتحت إشراف مدربي النادي، وشهدت الدورة شرحاً مفصلاً عن فنون السباحة وأنواعها وقوانينها إلى جانب عوامل الأمن والسلامة.

وقال حميد حسن الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي ورئيس اللجنة المنظمة لفعاليات الملتقى الصيفي: الملتقى يحرص على إضافة كافة الرياضات والأنشطة ذات النفع الكبير لمنتسبيه، السباحة تعد من أفضل الألعاب لزيادة قوة العضلات ومرونتها، وحرق الدهون، وتقليل مستوى الكولسترول في الدم، وتقوية عضلة القلب.