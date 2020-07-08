شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يدشن موسمه بالفحص الطبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو دشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة أمس الثلاثاء استعداداته للموسم الجديد 2020-2021 بالفحص الطبي، حيث تقدم شاهين عبدالرحمن كابتن الفريق الدفعة الأولى من لاعبي «الملك» التي بلغت خمسة لاعبين في اليوم الأول للفحص الذي يتواصل اليوم الأربعاء ويكتمل غداً الخميس بالدفعة الأخيرة.

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