استبعاد دالاس من استئناف الدوري الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (أم أل أس) استبعاد نادي دالاس من المشاركة في استئناف بطولتها بعد تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا بين أفراده، من بينهم عشرة لاعبين.

وجاء في بيان للرابطة أن عشرة لاعبين وعضواً من الجهاز الفني في دالاس تثبتت إصابتهم بفيروس «كوفيد-19» منذ وصولهم الى مدينة اورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث ستقام البطولة التي أطلق عليها اسم «أم أل أس إيز باك تورنامنت» على شكل بطولة مصغرة في مجمع ديزني اعتباراً من اليوم الاربعاء.

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وجاء في بيان لدون جاربر مفوض الرابطة أنه «نظراً لتأثير عدد الحالات الإيجابية على قدرة النادي على التدريب ولعب مباريات تنافسية، فقد اتخذنا قراراً بسحب دالاس من بطولة +أم أل أس ايز باك تورنامنت+».

وتابع « لطالما شكلت صحة جميع المشاركين في استئناف البطولة الأولوية بالنسبة لنا وسنستمر في اتخاذ قرارات تتماشى مع تلك الأولوية».

وأشارت الرابطة إلى أنه «من بين 557 لاعباً موجوين الآن في أورلاندو، تثبتت إصابة 13 منهم بفيروس كورونا المستجد، 10 منهم في دالاس والثلاثة الآخرون من ناديين آخرين».