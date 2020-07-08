اخبار الرياضه

استبعاد دالاس من استئناف الدوري الأمريكي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد دالاس من استئناف الدوري الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (أم أل أس) استبعاد نادي دالاس من المشاركة في استئناف بطولتها بعد تسجيل 11 إصابة بفيروس بين أفراده، من بينهم عشرة لاعبين.

وجاء في بيان للرابطة أن عشرة لاعبين وعضواً من الجهاز الفني في دالاس تثبتت إصابتهم بفيروس «كوفيد-19» منذ وصولهم الى مدينة اورلاندو في ولاية فلوريدا، حيث ستقام البطولة التي أطلق عليها اسم «أم أل أس إيز باك تورنامنت» على شكل بطولة مصغرة في مجمع ديزني اعتباراً من اليوم الاربعاء.

Advertisements

وجاء في بيان لدون جاربر مفوض الرابطة أنه «نظراً لتأثير عدد الحالات الإيجابية على قدرة النادي على التدريب ولعب مباريات تنافسية، فقد اتخذنا قراراً بسحب دالاس من بطولة +أم أل أس ايز باك تورنامنت+».

وتابع « لطالما شكلت صحة جميع المشاركين في استئناف البطولة الأولوية بالنسبة لنا وسنستمر في اتخاذ قرارات تتماشى مع تلك الأولوية».

وأشارت الرابطة إلى أنه «من بين 557 لاعباً موجوين الآن في أورلاندو، تثبتت إصابة 13 منهم بفيروس كورونا المستجد، 10 منهم في دالاس والثلاثة الآخرون من ناديين آخرين».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد دالاس من استئناف الدوري الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا