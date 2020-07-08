شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد لميسي واجب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أن للنادي الإسباني «واجب» تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي. وقال بارتوميو: «أرى أن ميسي مرتاح. لقد قال مرات عدة إنه يريد إنهاء مسيرته في برشلونة، من البديهي أن لدينا واجباً لتجديد عقد ميسي، هو أفضل لاعب في التاريخ، ولا تزال أمامه العديد من السنوات في كرة القدم».

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