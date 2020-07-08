شكرا لقرائتكم خبر عن كاجكسا محللاً للفيديو في بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير
اختار المدرب الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني الجديد لنادي بني ياس محلل الفيديو كاجكسا جابرييل للعمل معه ضمن الجهاز الفني لفريق السماوي.
وكشف جبرييل الحارس السابق لنادي (إف سي براشوف) الروماني أنه يستعد للسفر للإمارات الأسبوع المقبل لخوض تحد جديد مع المدرب ايسايلا الذي كان قد عمل معه ضمن طاقم الجهاز الفني خلال عملهما السابق في نادي الحزم السعودي.
وتعاقدت شركة نادي بني ياس لكرة القدم مع دانيال ايسايلا ليكون مدرباً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب الألماني شايفر، وسيتولي دانيال مهامه التدريبية بشكل رسمي في مطلع شهر اغسطس/ آب المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر كاجكسا محللاً للفيديو في بني ياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.