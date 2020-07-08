كاجكسا محللاً للفيديو في بني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

اختار المدرب الروماني دانيال ايسايلا المدير الفني الجديد لنادي بني ياس محلل الفيديو كاجكسا جابرييل للعمل معه ضمن الجهاز الفني لفريق السماوي.

وكشف جبرييل الحارس السابق لنادي (إف سي براشوف) الروماني أنه يستعد للسفر للإمارات الأسبوع المقبل لخوض تحد جديد مع المدرب ايسايلا الذي كان قد عمل معه ضمن طاقم الجهاز الفني خلال عملهما السابق في نادي الحزم السعودي.

وتعاقدت شركة نادي بني ياس لكرة القدم مع دانيال ايسايلا ليكون مدرباً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمدرب الألماني شايفر، وسيتولي دانيال مهامه التدريبية بشكل رسمي في مطلع شهر اغسطس/ آب المقبل.