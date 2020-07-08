أوكامبوس.. مهاجم وحارس في إشبيلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز إشبيلية مركزه الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه 1- صفر على ضيفه إيبار في ختام المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إشبيلية بفوزه الى المهاجم الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي سجل الهدف الوحيد، وأنقذ المرمى من فرصة محققة في الثواني القاتلة، حين حل بين الخشبات الثلاث بديلاً للحارس التشيكي توماش فاتسليك الذي خرج مصاباً بعد استنفاد فريقه التبديلات الخمسة.

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واستغل إشبيلية خسارة مطارده المباشر فياريال أمام برشلونة (1-4)، ليعزز مركزه الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة، بفارق ست نقاط عن فياريال.

ومنح هدف أوكامبوس في الدقيقة 56، فريقه إشبيلية الفوز الثالث له (مقابل أربعة تعادلات) في المباريات السبع التي خاضها منذ استئناف الدوري بعد تعليقه لنحو ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. وأدى احتكاك جارسيا مع فاتسليك إلى إصابة قوية في الركبة اليسرى للحارس، أخرج بسببها من أرض الملعب على حمالة، تاركاً مكانه لأوكامبوس.

وتدخل الأخير لإبعاد كرة عن خط المرمى، قبل أن يكرر لاعبو إيبار المحاولة، فأبعدها هذه المرة خيسوس نافاس، وأيضاً عن الخط، في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.