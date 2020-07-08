بيتزارو يودع بريمن سعيداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بقي مهاجم فيردربريمن البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو (41 عاماً) على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في مباراته الرسمية الأخيرة في الملاعب أمام هايدنهايم والتي انتهت بالتعادل 2-2 وضمنت للفريق الأخضر البقاء.

واستمرت مسيرة بيتزارو على مدى ثلاثة عقود من الزمن، وبدأت أوروبياً في صفوف بريمن بالذات عام 1999،قبل أن يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ وتشيلسي وكولن ليعود إلى فيردر بريمن عام 2018.

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ورمى زملاء بيتزارو به في الهواء، إثر انتهاء مباراة الملحق ضد هايدنهايم التي ضمنت بقاء بريمن ضمن أندية النخبة في البوندسليجا، قبل أن يعتذر منه المدرب الذي يصغره بأربع سنوات.

خاض بيتزارو 18 مباراة في الدوري هذا الموسم، لكنه لم يشارك أساسياً في أي منها، قبل أن يعلن اعتزاله عقب مباراة هايدنهايم.

سجل المهاجم خلال مسيرته في الدوري الألماني 197 هدفاً في 490 مباراة ولا يتفوق عليه من اللاعبين الأجانب في تاريخ الدوري سوى المهاجم البولندي في صفوف بايرن ميونيخ حالياً روبرت ليفاندوفسكي.