شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري البرازيلي ينطلق 9 أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم التاسع من أغسطس/آب موعداً لانطلاق الدوري المحلي، في خطوة أثارت معارضة سلطات إقليمية في ظل استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد 19)
وكانت بطولة كرة القدم المحلية لولاية ريو دي جانيرو، أول منافسات اللعبة الشعبية التي يتم استئنافها في البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضرراً من «كوفيد-19» على صعيد الإصابات حول العالم، بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 65 ألف حالة وفاة مما يقارب 1,6 مليون إصابة معلنة.
وأكد حاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا أن الأندية التابعة لولايته لن تشارك في البطولة الوطنية قبل الانتهاء من بطولاتها الإقليمية المعلقة منذ منتصف مارس/آذار الفائت، قبل ثلاث مراحل من النهاية.
وتعد بطولة «باوليستا» الأشهر في البرازيل؛ إذ تضم 5أندية تشارك في الدرجة الأولى هي: كورينثيانس، بالميراس، سانتوس، ساو باولو وبراغانتينو إلى جانب 4 من الدرجة الثانية.
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