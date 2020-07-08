شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب الاستقلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض 12 شخصاً من أفراد فريق استقلال طهران لكرة القدم للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد. وأوضحت وكالة «إرنا» للأنباء أنه في «أعقاب الخضوع للفحوص، تأكدت النتائج الإيجابية ل12 شخصاً». ونقلت عن بيان لمستشفى مسيح دانشوري في طهران، أن المصابين هم «طبيب الفريق إضافة إلى اللاعبين»، وأن 61 شخصاً من أفراد النادي خضعوا لفحوص كشف «كوفيد-19» بناء على طلب إدارته.

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