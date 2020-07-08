«ديربي» استثنائي لبرشلونة وإسبانيول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلعب برشلونة مع ضيفه وجاره اللدود إسبانيول الساعة الـ12 من مساء غد الأربعاء في «ديربي» كاتالونيا في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، والذي يحمل هذه المرة صفة الاستثنائي.

ويحتل إسبانيول قبل أربع مراحل من ختام «الليجا»، المركز الأخير في الترتيب برصيد 24 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ألافيس السابع عشر، وهو آخر مركز للبقاء؛ لذلك فإن خسارته أو تعادله غداً أمام برشلونة؛ ستعني هبوطه إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ 26 عاماً، وهو مايحلم به كل محب "البلاوغرانا".

ويتمنى جمهور برشلونة هذه اللحظة بفارغ الصبر؛ حيث إن كرههم لنادي إسبانيول بلا حدود، ويطلقون عليه «الابن العاق»؛ كونه يعد تاريخياً قريباً من الحكومة الإسبانية، ويرفض انفصال كاتالونيا عن إسبانيا.

ولطالما لعب إسبانيول أقوى مبارياته ضد برشلونة، وقد حرمه في عام 2007 من لقب الدوري وأهداه إلى منافسه التقليدي ريال مدريد.

من جهته، يحتل برشلونة المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، ولايريد رفع راية الاستسلام مبكراً في المنافسة على اللقب.

وقال كيكي سيتيين: إن فريقه ما يزال يعد منافساً على اللقب مع بقاء 12 نقطة في الملعب.

وتطرق سيتيين للحديث عن هبوط إسبانيول المنتظر، وقال: «لن نكون السبب في هبوط إسبانيول إذا ما حققنا الفوز، ما يحدث لهم هو تراكمي من بداية الموسم».

وأضاف عن تقنية الفيديو التي وجدت اعتراضات كثيرة من برشلونة بتهمة محاباة ريال مدريد: «لا أرى أنها يتم استخدامها بطريقة موحدة، أتمنى أن تتحسن في المستقبل»، وعند سؤاله عن مجاملة الحكام لريال مدريد، قال: «لن أعلق على ذلك؛ لكن هناك حالات تتم مشاهدتها وأخرى لا، يجب أن يكون هناك مساواة».



عدم الاستسلام

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"برشلونة لم يستسلم بعد"!... عبارة كتبتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية على صفحتها الأولى بعد فوز برشلونة المقنع على فياريال هذا الأسبوع، في أمسية خفف خلالها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعض الضغط عن المدرب كيكي سيتيين.

لم تكد تمر ستة أشهر على تولي سيتيين منصب المدير الفني لبرشلونة خلفاً لإرنستو فالفيردي، منها ثلاثة أشهر فعلياً من المنافسات بعد التعليق القسري بسبب فيروس كورونا المستجد، حتى بدأت التلميحات عن إمكان رحيله بنهاية الموسم، لا سيما بعد تعادل الفريق الأسبوع الماضي أمام مضيفه أتلتيكو مدريد (2-2).

كان هذا التعادل الثالث في آخر أربع مباريات خاضها برشلونة منذ استئناف الليغا (قبل لقاء فياريال الذي انتهى بفوز كبير 4-1). ترافقت النتائج المتعثرة مع تراجعٌ في الأداء وأحاديث عن توتر في غرفة تبديل الملابس... كلها عوامل تفاقمت أمام المدرب الحديث العهد، قبل أن يأتي الانذار الأكبر من النجم والقائد ميسي.

ففي ظل استيائه من سوء الإدارة في النادي، علّق ميسي المحادثات بشأن تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي في العام 2021 .

يسود الاعتقاد ان مشكلة ميسي، صاحب الهالة الطاغية في برشلونة، ليست مع سيتيين نفسه، بل مع مجلس إدارة النادي الذي شهد تحت إشراف الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، سلسلة من الأخطاء والاضطرابات والمشاكل على المستطيل الأخضر وبعيدا منه.

لكن الفوز على فياريال، ولاسيما الأداء المقنع الذي قدمه لاعبو النادي الكاتالوني المتوج بطلاً لليجا في الموسمين الماضيين، منح بصيص أمل وقدّم صورة لما يمكن أن يكون عليه شكل برشلونة تحت إشراف سيتيين، وما كانت تأمل فيه الإدارة عندما عينته مديرا فنيا في يناير.

بفضل كرة قدم ممتعة، تمريرات سريعة، فرص كثيرة، ثقة بالنفس ودينامية، قدم برشلونة أداء يعد من الأفضل له في مختلف المسابقات في عهد سيتيين.

كانت المباراة فرصة لدحض الشكوك لا سيما بشأن غريزمان الذي شارك أساسياً بعدما بدأ المباراتين السابقتين أمام أتلتيكو وسلتا فيغو على مقاعد البدلاء، وساهم في هدف فريقه الأول قبل أن يسجل شخصياً الهدف الثالث.

أظهر سيتيين جرأة في المباراة بعدما أشرك ميسي في مركز وسطي أكثر خلف الأوروغوياني لويس سواريز وغريزمان بدلا من الطرف الايمن.



فرصة للعودة



حقق برشلونة انتصاراً معنوياً مهما على رغم ان مهمة اللحاق بالغريم ريال مدريد، المتصدر بفارق أربع نقاط مع تبقي أربع مراحل على نهاية الموسم، تبدو صعبة في ظل النتائج المثالية للنادي الملكي بعد استئناف الدوري (سبعة انتصارات في سبع مباريات).

لكن الفوز قد يجدد الثقة بستيين، لا سيما من بارتوميو الذي زاره في منزله الأسبوع الفائت لإجراء المحادثات، ومن ميسي الذي يعتبر رضاه عن المدرب أمرا جوهريا.

سيكون إبعاد سيتيين هذا الصيف بمثابة اعتراف إضافي بفشل إدارة برشلونة، التي سيتعين عليها دفع تعويضات لا يمكنها تحمّل قيمتها المالية حالياً، والبحث عن بديل قد لا يكون متاحا.

ويبدو الفريق بحاجة الى تجديد في وقت لم تعد الأموال متوافرة بسهولة في ظل تبعات "كوفيد-19". لكن التغيير في الرئاسة العام المقبل سيوفر لأي مدرب جديد نوعاً من الاستقرار على المدى الطويل.

سيكون بقاء سيتيين لموسم آخر على الأقل الخيار الأسهل ربما، لكن فشل الفريق لن يساعد بارتوميو ولن يجلب الراحة لميسي الذي احتفل منذ أسبوعين بعيد ميلاده الـ33.

ومع ختام الليجا المقرر في نهاية أسبوع 18-19 تموز/يوليو، سينصرف برشلونة للتركيز على استئناف دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل (تعادل 1-1 خارج أرضه مع نابولي الإيطالي في ذهاب الدور ثمن النهائي)، وستكون الفرصة قائمة لإعادة إحياء أحد أكثر المواسم المخيبة للأمل في التاريخ الحديث للنادي.