انطلاق فعاليات عالم دبي للرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، الدورة العاشرة من عالم دبي للرياضة، الفعالية الرياضية الصيفية الأكثر شهرة والتي تستمر فعالياتها حتى 3 أكتوبر المقبل.

وتحوّلت قاعات مركز دبي التجاري العالمي إلى صالات رياضية وملاعب لكرة السلة وكرة القدم والكريكت والتنس والريشة الطائرة وغيرها من الأنشطة الرياضية، حيث تستقبل محبي الرياضة الذين يرغبون في اللعب والتدريب والتنافس ضمن مرافقها المكيّفة وفي بيئة آمنة. ويضمّ عالم دبي للرياضة سلسلة مثيرة من الأنشطة بمشاركة عدد من الأكاديميات في مختلف الرياضات.

وتجول سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام في الملاعب في قاعات زعبيل 4، و 5، و 6 بمركز دبي التجاري العالمي والتي تعمل كمساحة حصرية منفصلة تسمح بالتباعد الاجتماعي للمشاركين، والتقوا بالمشاركين واستمعوا إلى شرح من المدربين ومسؤولي الأكاديميات عن عدد المشاركين وفترات التدريب والبروتوكول الذي يتم تنفيذه في التدريبات.

ويُقدم عالم دبي للرياضة برنامجاً معدّلاً، يستضيف 8 ألعاب رياضية هي كرة القدم وكرة السلة والكريكت والريشة الطائرة والتنس والكرة الطائرة والبادل تنس وكرة الطاولة، وتتاح الملاعب الرياضية للحجز الجماعي، كما سوف تقوم الأكاديميات الرياضية المشاركة بتوفير مخيّمات التدريب الصيفية. ويمكن الوصول إلى القاعات من خلال مدخل مباشر من شارع المستقبل يُساهم في تسهيل حركة الزوّار ويتوفر موقف سيارات منفصل.

وتلتزم كل لعبة رياضية بالإرشادات الصحية والتوجيهات الصادرة من حكومة دبي، لضمان الحفاظ على استيعاب عشّاق الرياضة والرياضيين المحترفين في كل ملعب بأمان تام. وقد قام فريق عالم دبي للرياضة بإعداد فريق من العاملين المدرّبين تدريباً كاملاً للمساعدة في جميع الأنشطة الرياضية، وتجهيز فريق متخصّص في التعقيم، سوف يكون مسؤولاً عن التطهير الآمن لكافة المعدّات الرياضية بصورة دورية منتظمة في جميع أنحاء القاعة الرياضية.

وقال سعيد حارب: عالم دبي للرياضة يمثل واحداً من أهم الفعاليات الرياضية في أجندتنا السنوية، ونحن سعداء للغاية للإعلان عن انطلاق الدورة العاشرة لهذه المبادرة الرياضية الاجتماعية الرائدة التي ينتظرها الجميع، ويثبت هذا الحدث نجاحه واستمراريته رغم كل التحديات، وتُعد ّهذه الدورة من عالم دبي للرياضة هي الأهم على الإطلاق بسبب تنظيمها في هذا الوقت الصعب الذي يعيش العالم، ويعمل مجلس دبي الرياضي من خلال هذا الحدث إلى إعادة الحياة للنشاط الرياضي تدريجياً في دبي مع تطبيق البروتوكولات التي وضعها كشرط أساسي لتنظيم أي حدث رياضي حيث يشترط المجلس حصول الفعاليات المسجلة على موافقة المجلس المسبقة قبل التنظيم مع التأكيد على تطبيق إجراءات السلامة والوقاية مثل فحص درجة الحرارة وغلق مراكز الاستحمام وغيرها من الإجراءات الوقائية.

و طبق مركز دبي التجاري العالمي العديد من التدابير الوقائية التنظيمية في الموقع لضمان صحة وسلامة جميع الأشخاص والعاملين في موقع عالم دبي للرياضة. هذا ويتوجّب تسجيل الزائرين عن بُعد عبر تطبيق عالم دبي للرياضة قبل الدخول وتضم وسائل الحماية الرئيسية المقدّمة في الموقع غرف خدمات الطوارئ الطبية وتعقيم المرفق.