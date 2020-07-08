الوحدة يختار الهولندي فوتا مدرباً ويقترب من ضم ماتافز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى حسم نادي الوحدة ملف المدير الفني الجديد بتولي الهولندي مارك فوتا «59 عاماً» المهمة خلفاً للاسباني مانويل خمينيز، ويشغل فوتا منصب المدير الفني لأكاديمية نادي الوحدة حالياً و سبق له تدريب الإسماعيلي المصري، وكان ضمن 3 أسماء مطروحة من ضمنهم مدربان روماني وصربي.

وأكد مصدر داخل النادي اكتمال المفاوضات مع السلوفييني تيم ماتافز (31) عاماً مهاجم فيتيس الهولندي، الذي انتهى عقده مع ناديه وبات حراً، وقد يتم التوقيع خلال اليوم أو غداً.

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