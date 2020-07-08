حمد الله يرفض اتهامات الصحافة بإبعاد بلهنده

نفى المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي وجود علاقة له بصرف ناديه النظر عن التعاقد مع مواطنه يونس بلهنده متوسط ميدان غلطة سراي التركي بسبب العلاقة المتوترة بين الثنائي على خلفية خروج حمدالله من تشكيلة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وكتب حمدالله عبر حسابه في الانستغرام (رسالتي لكل الصحافة الرخيصة، التي تكتب أنني ضد صفقة اللاعب بلهندة، أريد أن أقول لهم اتقوا الله، فإنكم ستسألون عن أي شيء تكتبونه).

وأتم هداف الدوري السعودي رسالته (أما بخصوص انتدابات اللاعبين، فهناك أناس مختصون في هذا الشأن، وأنا مثلي مثل أي لاعب في النادي لا دخل لي بهذا).

يذكر أن حمدالله الحائز على لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي مع النصر والفائز بلقب الهداف وأفضل لاعب في الموسم لم تسر أموره مع أسود الأطلس على غرار نجاحاته مع ناديه السعودي، ما دفعه في نوفمبر الماضي للإعلان عن اعتزال اللعب الدولي بعد أشهر من مغادرته معسكر منتخب بلاده قبل انطلاقة كأس أمم إفريقيا 2019، وذكرت وسائل إعلامية حينها وجود خلافات بينه وبين بعض اللاعبين من بينهم بلهنده.