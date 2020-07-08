«ماي شون» تفوز بكأس الوثبة في بلجيكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسمت الفرسة «ماي شون» لمارسيل ميسي، وبإشراف إليزابيث بيرنارد وبقيادة تراسي مينوت لقب الجولة الثالثة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، التي أقيمت مساء أمس الاثنين بمضمار وارجيم في بلجيكا، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

واجتذب السباق البالغ طوله 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، 9 خيول من بلجيكا وهولندا، وفرنسا والمملكة المتحدة، وجاء حافلاً بالإثارة والتكافؤ.

وجاء فوز البطلة المنحدرة من نسل «نشوان الخالدية» بدخول مباغت من المسار الداخلي وبفارق 0,75 طول، على حساب الوصيف «الأمين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس اوين وبقيادة ستيفان برو.

وسجلت الفرس البالغة من العمر 5 سنوات، فيما جاء في المركز الثالث بفارق عنق عن الثاني «إماراتي»، بإشراف جيمس اوين، وبقيادة ستيفان هيلين.