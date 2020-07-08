8 توصيات في ندوة العودة الآمنة للمسابح والألعاب المائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم اتحاد السباحة ندوة العودة الآمنة لأنشطة الألعاب المائية عبر تطبيق زوم والبث المباشر على حساب الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك مع عودة رياضة السباحة واستخدام المسابح، واختتمت الندوة التي شارك فيها أكثر من 220 شخصاً بـ8 توصيات هامة للعودة الآمنة أهمها: ضرورة التزام كافة العاملين في القطاع الرياضي بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة، وتعليمات الجهات الرياضية بالدولة وهي اللجنة الأولمبية الوطنية، الهيئة العامة للرياضة، المجالس الرياضية، والاتحاد الرياضي المعني بالدولة.

أقيمت الندوة بحضور كل من الأمين العام عبدالله الوهيبي، وشون ديروسا من الولايات المتحدة الأمريكية، والمدرب الدولي في مجال الغوص محمد حلمي، من الإمارات، ومدير فرع الشرق الأوسط شركة ميرثا العالمية للمسابح لوكا داميناتو، ومدير الندوة عمرو بدوي من قبل اتحاد السباحة.

وسرد الأمين العام للاتحاد التوصيات الـ8 في ختام المؤتمر، وقال: «الحكومات تقوم بدور كبير لاحتواء تلك الأزمة والجائحة وهناك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق كل فرد يعمل بالقطاع الرياضي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية هي السبيل الأمثل للحفاظ على صحة العاملين بالقطاع الرياضي وكافة الممارسين وهي الطريقة المثلى لعودة النشاط الرياضي».

وتابع: «على كافة الهيئات والأندية والأكاديميات الرياضية أن تولي اهتماماً بتدريب وتثقيف كوادرها بشكل دوري ومنتظم في كافة المجالات الرياضية والصحية، إضافة إلى تفعيل دور اللجان الطبية والصحية بالهيئات والأندية الرياضية مع تكليف كل لجنة بأدوار حقيقية للحفاظ على استمرارية النشاط بالشكل الأمثل».