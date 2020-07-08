عمرو الجنايني يكشف قيمة عوائد السوبر وتقنية الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن نجاحه في تحقيق عوائد تاريخية من النسخة الأخيرة لكأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

وقال الجنايني، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "اتحاد الكرة حقق مكاسب 3 ملايين درهم بشكل نقدي".

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وأضاف: "هذا بالإضافة إلى الفوائد والمكافآت التي حصل عليها الأهلي والزمالك بجانب عدد التذاكر، كما أن الفريقين اختارا الفنادق، وسفر جميع أعضاء اتحاد الكرة إلى الإمارات".

وتابع: "كان البعض يسخر منا بعد الإعلان عن استخدامنا لتقنية الفيديو، لكننا نجحنا في تطبيقها واستأجرنا أدواتها لمدة 3 سنوات، ثم يصبح لنا حق تملكها، وبلغت قيمتها 3.5 ملايين دولار".

وأتم قائلا: "نجحنا أيضا تنظيم بكأس الأمم الإفريقية للشباب رغم أنها كانت مفاجئة لنا، ولم يُصرف عليها كما صُرف على البطولة الكبرى وهي أمم إفريقيا 2019، والحمد لله أنها ظهرت بهذا الشكل الرائع".