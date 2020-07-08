حمادة صدقي يتحدث عن استعدادات سموحة لاستكمال الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن اللجنة الخماسية أبلغت المدربين خلال الاجتماع معهم بأن عودة الدوري قرار نهائي.
وقال صدقي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن فترة الـ 6 أسابيع لإعداد للفرق قبل استكمال الدوري ستكون كافية، مشيرا إلى أن أغلب الفرق كانت ملتزمة ببرامج للتدريب عن بعد في ظل التوقف.
وأضاف، أن إقامة مباراة كل 3 أيام سيشكل صعوبة كبيرة لغالبية أندية الدوري، في ظل ابتعادهم عن ممارسة النشاط لفترة طويلة، وربما يتسبب في حدوث بعض الاصابات العضلية.
وأوضح، أنه يخطط لخوض فريق سموحة لـ 5 مباريات ودية على الأقل استعدادا لاستكمال الدوري، مؤكدا ان سيبحث عن فرق أجرت المسحات الطية وظهرت نتيجتها بالسلبية حرصا على سلامة لاعبيه.
وأتم صدقي تصريحاته:" جميع اللاعبين ظهروا في المران الأول لهم بعد العودة بشكل قوي ورغبة لاستكمال مشوارهم في الدوري، وسنحاول تجهيزهم بشكل جيد حتى لا يتعرضون لاصابات عضلية بعد عودة المسابقة".
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