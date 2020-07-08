مصطفى محمد: هدفنا التتويج بكل بطولة نُشارك بها.. وعبد العزيز: سأعود أقوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مصطفى محمد، لاعب فريق الزمالك، إلى إنه يستعد للدخول في معسكر رفقة ناديه؛ استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي.

وأضاف مصطفى محمد ـ في تصريحات لفضائية الزمالك خلال ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ـ :"سعداء بالطبع بالفوز ببطولتين خلال أسبوع ولكن ليس هذا هدفنا فقط فهدفنا الفوز في أي بطولة نُشارك بها سواء دورة مجموعة أو مباراة واحدة".

وأتم مصطفى محمد حديثه بالإشارة إلى أن الأهم لديهم هو التتويج بالبطولة، قائلاً:"نعمل اللي علينا والباقي على ربنا والمهم نحصل على البطولة".

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ومن جانبه طمآن محمود عبد العزيز جماهير الزمالك حول إصابته، مشيراً إلى أنه أصبح أفضل وسيعود قريباً مع الفريق ولكن تدريبات الكرة ستكون آخر شيء.

وأتم عبد العزيز ـ في تصريحات أيضاً لفضائية ناديه ـ حديثه بتوجيه الشكر لمرتضى منصور ومجلس إدارته وأمير مرتضى، المشرف على قطاع الكرة لتوفير كل ما يحتاجه للعلاج والتأهيل من سفر إلى ألمانيا وغيرها من الأشياء.

ويستعد الزمالك لدخول معسكر مغلق يوم الخميس المقبل بعد خضوع لاعبيه للمسحة الطبية للكشف عن خلو أجسادهم من فيروس كورونا.