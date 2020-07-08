مالك دجلة لاتحاد الكرة: ما فعلتوه مخالف لـ"رابطة الأندية".. والجنايني يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، أنه اعترض على صاحب قرار استئناف مسابقة الدوري المصري، مؤكدًا في تصريحاته لعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية الملكفة بإدارة الاتحاد الكصري لكرة القدم، أن قرار استكمال المسابقة المحلية تعارض مع رغبة غالبية الأندية.

وقال سامي، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "لست معترضا على استئناف الدوري من عدمه، لكني أعترض على صاحب القرار، هل هي الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة أم اتحاد الكرة أم الأندية في المسابقة؟"

وأضاف: "أسجل حبي واحترامي الشديد لعمرو الجنايني وسعادتي بإدارته لكرة القدم في عهده، لكن في الاجتماع الذي دعانا به في اتحاد الكرة انقسم إلى جزئين، الأول كان رائعا وهو ما يخص مناقشة تعديل اللوائح للاتحاد المصري حتى تصبح ملائمة للاتحاد الدولي، وشروع عمرو الجنايني واللجنة الخماسية في إتمام رابطة الأندية".

وتابع: "لكن النصف الآخر من الاجتماع بشأن استئناف الدوري، في كل جلسة كان عدد الأندية التي تطالب بعدم استئناف الدوري كان أكثر من التي تطالب باستكمالها، 13 ناديًا رفضوا مقابل 5 أندية فقط، ولكن مع ذلك اتحاد الكرة أكد أن الدوري سيتم استأنف، وهو ما يتعارض مع إنشاء رابطة الأندية وإعطائها الحق في إدارة المسابقة".

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وأتم مالك دجلة قائلا: "لماذا لم يعد القرار النهائي إلى الأندية؟ كل الأندية متضررة من استئناف الدوري لأن الأموال التي تملكها عند الشركات الراعية أقل من الأموال المطلوبة لاستكمال المسابقة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، لدينا 4 مليون جنيه عند شركة برزنتيشن ومن المفترض أن نصرف 20 مليون جنيه لاستكمال الدوري".

من جانبه، رد عمرو الجنايني، الذي كان في ضيافة ميدو خلال البرنامج" على ماجد سامي قائلا: "يجب أن نعلم أنه لأول مرة في تاريخ كرة القدم يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحق للحكومات لاتخاذ قرار عودة النشاط واستئناف البطولات في ظل جائحة كورونا، وهو ما لا يعتبر تدخل حكومي".

وأكمل: "قررت بدء مسابقة الدوري المصري يوم 6 أغسطس وليس في الموعد الذي حددته الدولة لاستئناف النشاط وهو 25 يوليو، وقبل قرار الحكومة في اتخاذ قرار استكمال الدوري قلت أنه قرار حكومي بحت وليس لها أي علاقة بنا".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: "اجتمعنا مع رؤساء الأندية لبحث كيفية استئناف المسابقة، وأول كلمة قلتها في الاجتماع أنه ليس تصويتا على القرار، تم التأكيد في الاجتماعات أن الدوري سيستكمل وسنناقش مع الأندية الصعوبات مع طرح حلولها، لم يكن تصويتا لاستئناف الدوري من عدمه على الإطلاق".