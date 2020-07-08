الزمالك: لايوجد موعد مُحدد لعودة بنشرقي وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد زاهر، المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن فرجاني ساسي سينضم لصفوف الزمالك خلال اليومين أو الثلاثة المقبلين.

وأشار زاهر ـ في تصريحات لفضائية الزمالك ـ خلال ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء، إلى أنه لايوجد موعد مُحدد لوصول المحترفين المغربين في صفوف فريقه أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بسبب استمرار غلق الخطوط الجوية.

ونوه المدير الإدارة لفريق الكرة بفريق الزمالك، إلى أن مجلس إدارة ناديه تتواصل مع وزارة الرياضة بخصوص عودة الثنائي المغربي للانضمام لصفوف الفريق.

وأتم زاهر حديثه بالتشديد على أن المحترف التونسي في صفوف فريقهم، فرجاني ساسي سينضم لمعسكر الفريق بنهاية الأسبوع الجاري.