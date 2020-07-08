ملف الثلاثاء..طاهر إلى الأهلي.. تجديد عقدي سعد والشناوي.. وتعديل موعد استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الثلاثاء 8 يوليو 2020.
مران الأهلي.. تأهيل إكرامي.. انتظام رمضان.. ومسحة فايلر الأربعاء
ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس برباعية تحرمه من الابتعاد بالصدارة
عمرو الجنايني: لم ولن أفشل.. وليس لدي أجندة
مصدر بالزمالك لمصراوي: إلغاء قرار خصم الـ 50% من رواتب اللاعبين
الأهلي يكشف لمصراوي شرط استمرار أزارو مع الأهلي
رسميا.. الأهلي يعلن تمديد عقدي الشناوي وسعد
الخليج 365 يكشف.. الاتفاق تم.. طاهر إلى الأهلي مقابل 20 مليون جنيه
الزمالك يُجري المسحة الثانية للكشف عن كورونا
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