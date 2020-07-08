عمرو الجنايني: لم ولن أفشل.. وليس لدي أجندة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه وضع نظامًا لإدارة الكرة، مشيرا إلى أنه أوقف زمن تأجيل مباريات الدوري بناء على طلب الأندية كما كان يحدث سابقًا.

وقال الجنايني، في ضيافة برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" مساء الأربعاء: "لم أعتد أن أكون الرجل الأوحد في أي منصب، وأتشرف بالتواجد مع اللجنة الخماسية الذين ساهموا بشكل كبير فيما حققناه جميعاً".

وأضاف: "لن أجامل أفراد أو أندية في عملي، لم أعتد أن أكون فاسدا ويجب تطبيق القانون على الجميع، لم أفشل سابقاً ولن أفشل أبدًا وليس لدي أجندة".

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وتابع: "أوقفت المجاملة وزمن تأجيل المباريات بالتليفون، قلت أنني سأبدأ الدوري في هذا اليوم وسينتهي في ذلك اليوم، والتزمت بموعد محدد لنهاية المسابقة مثل الدوريات العالمية الأخرى".

وأوضح: "كان من الطبيعي أن نمر بظروف خارجة عن إرادتنا تسببت في تأجيل المباريات، لكن لم يحدث أنه تم تأجيل أي مباراة بناء على طلب نادي أو فرد".

وأتم الجنايني تصريحاته قائلا: "الأمور في اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية كانت تسير باجتهادات شخصية، لكني وضعت نظامًا وقواعد تُطبق على الجميع بتطبيق القرارات الصحيحة دائما دون الالتفات لأي شيء آخر".