لجنة الحكام: مستعدون لاستئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن كل الحكام المصريين مستعدون تماماً لاستئناف مسابقة الدوري المصري في السادس من الشهر المقبل.

وفي تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2" قال وجيه أحمد :"مستعدون لعودة الدوري، لدينا 3 معسكرات تضم 150 حكماً من أجل إعداد الحكام لاستئناف المسابقة".

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وأضاف رئيس لجنة الحكام :"قبل الانضمام لمعسكر الإعداد سيخضع كل الحكام لمسحات للكشف على الإصابة بفيروس كورونا، وفي حالة وجود المسحات سلبية سينضم الحكام للمعسكرات".

وتابع وجيه أحمد :"سنقوم بعمل قياسات بدنية خلال معسكرات الإعداد، ولن نسمح لأي حكم بخوض المباريات دون أن يكون لائقاً بدنياً، وكذلك طبياً".

وأنهى رئيس لجنة الحكام :"تقنية الفيديو ستعمل منذ أول مباراة مع استئناف الدوري، وسيكون هناك عزلاً بين الحكام في غرفة التحكم مع تقليل عددهم".