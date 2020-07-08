تقارير: الزمالك مهتم بالتعاقد مع ظهير مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية كونجولية أن نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع الأوغندي الدولي جوزيف بنسون أوشايا، ظهير أيسر مازيمبي الكونغولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأفاد موقع "bigwhalesports" الكونغولي أن الزمالك يقود سباق الأندية الإفريقية المهتمة بضم جوزيف أوشايا، الذي انتهى عقده مع مازيمبي في 30 يونيو الماضي، لكنه لم يحسم مصيره.
وأضاف الموقع أن ظهير مازيمبي يأتي على رادار عدد من الأندية الأخرى، وأبرزهم سوبر سبورت وكايزر تشيفز من جنوب إفريقيا، بالإضافة فيتا كلوب غريم مازيمبي في الكونغو.
جوزيف بنسون أوشايا يبلغ من العمر 26 عاما، وانتقل من لوساكا ديناموز الزامبي إلى مازيمبي عام 2018، وفاز الظهير الأيسر النحيف مع فريقه بالدوري الكونغولي مرتين.
وخاض قائد منتخب أوغندا العديد من المباريات مع مازيمبي في الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وساهم في وصول الفريق إلى نصف نهائي المسابقة القارية في الموسم الماضي.
ولعب الظهير الأيسر 26 مباراة دولية مع منتخب أوغندا، وتم استدعاؤه أيضًا لقائمة الفريق في أمم إفريقيا 2019 بمصر، لكنه لم يدون أي مشاركة خلال رحلتهم إلى ربع النهائي.
يُذكر أن الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يملك في مركز الظهير الأيسر كل من محمد عبد الشافي وعبدالله جمعة، بجانب أحمد فتوح، ظهير أيسر المنتخب الأولمبي، المعار إلى سموحة.
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