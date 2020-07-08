نجم الأهلي السابق: الزمالك الأفضل فنياً بفضل هذا الثنائي

قال حسين علي لاعب النادي الأهلي السابق، إن نادي الزمالك الأفضل فنيًا في الفترة الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو القاري.
وأضاف علي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الحدث اليوم، "الزمالك الأجهز فنياً في الفترة الأخيرة لحصوله على بطولتين أحدهما محليةوالأخرة قارية، بعد فوزه على ناديي الأهلي والترجي التونسي".
وأردف: "تصدر الأهلي للدوري الممتاز ليس معيارًا، وإنما الاحتكاك الإفريقي هو المقياس لأداء الفرق المصرية".
وأوضح: "الزمالك يمتلك عناصر مميزة في خط الوسط مثلطارق حامد وفرجاني ساسي وهم أفضل من نظرائهم بالنادي الأهلي، وكذلك باتريس كارتيرون مدرب الزمالك يمتلك إمكانيات فنية جيدة".
وقارن حسين علي بين الثنائي رينيه فايلر وباتريس كارتيرون مدربا الأهلي والزمالك، قائلا: "فايلر يقدم كرة قدم جميلة وهجومية، بعكس كارتيرون الذي يهتم بالشق الدفاعي دون الاستحواذ وهو ناجح في تطبيق الفكرة بشكل جيد".
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