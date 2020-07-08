ردود فعل لاعبي الأهلي السابقين بعد اتمام صفقة طاهر محمد

علق بعض من نجوم الأهلي السابقين علي اتمام صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب إلى النادي الأهلي، بعد أن توصل الناديين إلى اتفاق بينهما.
وتحدث بعض لاعبي الأهلي السابقين خلال برنامج البريمو الذي يقدمه محمد فاروق على قناة تن الفضائية، معلقين على تلك الصفقة التي أعلن الأهلي رسميا عن إتمامها.
وعلق نجم الأهلي السابق عادل عبدالرحمن قائلا إن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون في حسابات إدارة النادي منذ 3 سنوات، مضيفا أن اللاعب يقدم مستويات مميزة جدا خلال السنوات القادمة وتتويجه مع المنتخب ببطولة إفريقيا للشباب كانت نقلة كبيرة للاعب وإصرار من الأهليعلى التعاقد معه.
وأشار إلى أن طاهر تفوق على نفسه هذا الموسم، وله مميزات أكثر من محمد شريف مهاجم الأهلي والمُعار إلى فريق إنبي.
فيما علق مجدي عبدالغني نجم الأهلي السابق مؤكدا أنه من الصعب مقارنة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب برمضان صبحي لاعب النادي الأهلي لأن كل لاعب يختلف عن الآخر داخل الملعب، مضيفا أن رمضان احترف في الدوري الإنجليزي وله مواصفات خاصة ولعب للمنتخب الأول في سن صغير ، مشيرا إلى أن طريقة لعبه تختلف تماما عنطاهر محمد طاهر خاصة وأن الأخير لم يظهر بنفس قوة رمضان خلال السنوات الماضية.
كما علق محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق على تلك الصفقة أيضا، مؤكدا أن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ليس مكانه في القلعة الحمراء ومكانه في أندية وسط الجدول مثل سموحة أو مصر المقاصة.
وقال عبد الجليل "طاهر لاعب مميز لكن ليس نجم كبير يستطيع قيادة هجوم النادي الأهلي خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أنه لا بد من الاتجاه نحو قطاع ناشئين الأهلي للاستفادة من اللاعبين الصغار".
وأضاف أن الأهلي تسرع في تعاقد مع صلاح محسن قبل ذلك بمبلغ كبير ولم يظهر بالشكل المطلوب منه أثناء تواجده بالفريق وخرج إعارة لعدم قناعة المدير الفني باللاعب، وأتمني أن لا يتكرر هذا مرة أخرى في صفقة طاهر .
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