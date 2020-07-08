علاء عبد الغني: طاهر محمد يملك شخصية اللعب للأندية الكبيرة

أكد علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن طاهر محمد يجيد تماما في المركز 10 أو الجناح الأيسر.
وقال علاء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من أفضل مميزات طاهر محمد أنه دائما يتجه نحو المرمى، كما يملك شخصية اللعب في الأندية الكبيرة ولديه ثقة فينفسه".
وأكمل : "طاهر محمد سيكون من أفضل اللاعبين في مصر العام المقبل". وأتم: "رشحت طاهر محمد بجانب اثنين لاعبين اخرين لأحد مدربي الزمالك".
وأضاف علاء عبد الغني "طاهر محمد طاهر لاعب مفيد جدا طالما أنه جاهز وسليم، ويعد من أفضل اللاعبين الذين يتدربون معنا حاليا
وأردف "المقاولون قادر على توفير بدائل بعد رحيل طاهر".
وتوصلت إدارة ناديي المقاولون العرب و النادي الأهلي لاتفاق نهائي للتعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون والمنتخب الأولمبي، بعد جلسة بين محسن صلاح رئيس المقاولون ومحمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي، مع الخطيب رئيس الأهلي.
وتم الإعلان بشكل رسمي على الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد الخاص بالصفقة، مع تبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير.
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