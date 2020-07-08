المصري: لسنا أول ناد يطلب دعم جماهيره.. وأزمة كورونا أوقفت جميع الإيرادات

أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري، أن إقامة مباريات المصري في الدوري خارج بورسعيد تكلف النادي 6 أو 7 ملايين جنيه.

وقال عمار خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أزمة كورونا تسببت في توقف جميع إيرادات النادي سواء دعم المحافظ أو مستحقات الشركة الراعية أو الاشتراكات".

وأكمل : "حتى الان المصري لا يملك أي

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موعد رسمي من الشركة الراعية لاستلام مستحقات النادي".

وتابع: "محمود الجوهري سبق وطلب دعم الجماهير من أجل تدعيم المصري بصفقات قوية عندما كان يدربه".

وأتم : "أناشد وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بدعم المصري ماليا الفترة المقبلة".

وكان النادي المصري البورسعيدي، قد خاطب، أمس الثلاثاء، جميع محبية القادرين على دعم النادي ماديًا خلال