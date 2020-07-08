أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري، أن إقامة مباريات المصري في الدوري خارج بورسعيد تكلف النادي 6 أو 7 ملايين جنيه.
وقال عمار خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أزمة كورونا تسببت في توقف جميع إيرادات النادي سواء دعم المحافظ أو مستحقات الشركة الراعية أو الاشتراكات".
وأكمل : "حتى الان المصري لا يملك أي
وتابع: "محمود الجوهري سبق وطلب دعم الجماهير من أجل تدعيم المصري بصفقات قوية عندما كان يدربه".
وأتم : "أناشد وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد بدعم المصري ماليا الفترة المقبلة".
وكان النادي المصري البورسعيدي، قد خاطب، أمس الثلاثاء، جميع محبية القادرين على دعم النادي ماديًا خلالالفترة الجارية.
نشر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي قائلاً: "يتشرف مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية
بدعوة السادة أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، والسادة رجال الأعمال ومحبي النادي، لدعم النادي ماديًا في ظل الظروف الحالية والنقص الشديد في لموارد المالية، خصوصًا أن الفريق الأول بصدد استكمال مسابقة الدوري العام".
أضاف المصري قائلًا في بيانه: "كما يعلن مجلس إدارة النادي عن فتح باب التبرعات لدعم النادي عن طريق التواصل مع السيد المدير التنفيذي، وفي ضوء الإجراءات المحددة في هذا الشأن".
كانت هذه تفاصيل خبر المصري: لسنا أول ناد يطلب دعم جماهيره.. وأزمة كورونا أوقفت جميع الإيرادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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