عماد النحاس يكشف المركز الأفضل لطاهر محمد بعد انتقاله للأهلي

تحدث عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن المركز الأفضل لطاهر محمد مهاجم الفريق، بعد انتقاله للأهلي.

قال النحاس في تصريحات تلفزيونية:" طاهر محمد مفيد في مركز الجناح سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر، هو سيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي".

وتابع النحاس:" طاهر يمتلك الرغبة والعزيمة والطموح، تركيزه الدائم كان الاحتراف الخارجي، هو يضع نفسه تحت

ضغوطات، بعد تعرضه لإصابات كثيرة، قد نحاول تعويض رحيله من قطاع الناشئين لدينا".

وكان محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، قد عقد اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب اليوم، وفي أجواء ودية للغاية تعكس العلاقة الوطيدة والتقدير المتبادل بين الناديين.

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ودار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، لكن لا يزال يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير، وهو ما يجري الآن بين أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي وطاهر محمد طاهر.

وفي ختام الجلسة أكد كلا من محمود الخطيب والمهندس محسن صلاح على التقدير المتبادل والتعاون المأمول خلال الفترة القادمة بما يخدم مصلحة الناديين في المجالات المختلفة.