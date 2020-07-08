علاء عبد الغني: طاهر محمد كان يرغب في الاحتراف.. وقادرون على تعويضه

أكد علاء عبد الغني، المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر كان يرغب في خوض تجربة الاحتراف.
وقال علاء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طاهر محمد طاهر لاعب مفيد جداطالما أنه جاهز وسليم، ويعد من أفضل اللاعبين الذين يتدربون معنا حاليا في المقاولون".
وأكمل: "المقاولون قادر على توفير بدائل بعد رحيل طاهر".
وتوصلت إدارة ناديي المقاولون العرب و النادي الأهلي لاتفاق نهائيللتعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون والمنتخب الأولمبي، بعد جلسة بين محسن صلاح رئيس المقاولون ومحمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي، مع الخطيب رئيس الأهلي.
وتم الإعلان بشكل رسمي على الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد الخاص بالصفقة، مع تبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير.
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