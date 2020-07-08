لاعب الأهلي السابق: طاهر محمد طاهر يستطيع تعويض غياب رمضان صبحي

أكد عادل عبد الرحمن لاعب الاهلي السابق أن صفقة طاهر محمد طاهر مكسب كبير للقلعة الحمراء وسيكون إضافة قوية للفريق.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ان طاهر له القدرة على تعويض غياب رمضان صبحي في

الاهلي وله القدرة على اللعب في اكثر من مركز وله مميزات كبيرة.

وأشار أن اللاعب سيكون له مستقبل في أوروبا خلال السنوات القادمة في حالة مشاركته بصفة أساسية مع الأهلي .

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وتوصلت إدارة ناديي المقاولون العرب

والنادي الأهلي لاتفاق نهائي للتعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون والمنتخب الأولمبي، بعد جلسة بين محسن صلاح رئيس المقاولون ومحمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي، مع الخطيب رئيس الأهلي.

وتم الإعلان بشكل رسمي على الإتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد الخاص بالصفقة، مع يتبقى اتفاق النادي الأهلي مع اللاعب بشأن الحقوق المالية للأخير.