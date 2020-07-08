فاردي يحكم على قمّة أرسنال وليستر سيتي بالتعادل

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة قمّة أرسنال وضيفه ليستر سيتي الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



سجل جيمي فاردي هدفا متأخرا ثمينا ليتعادل ليستر سيتي 1-1 مع مستضيفه أرسنال ضمن منافسات المرحلة 34 من مباريات الـ"بريميرليغ" الثلاثاء بعد طرد البديل إيدي نكيتياه لاعب أرسنال.



وبدا أن هدف بيير-إيمريك أوباميانغ رقم 20 في الدوري هذا الموسم قد منح الفريق صاحب الضيافة الانتصار الرابع على التوالي ليحافظ على آماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.



وأنقذ كاسبر شمايكل حارس ليستر مرماه من العديد من الفرص الخطيرة ليبقي فريقه في المباراة بعد أن افتتح أوباميانغ التسجيل في الدقيقة 21 لكن الفريق الزائر رد بقوة بعد الاستراحة.



وطرد نكيتياه لاعب أرسنال في الدقيقة 75 بسبب تدخل عنيف على جيمس جاستن بعد أن راجع الحكم المخالفة في شاشة في جانب الملعب.



وأدرك ليستر التعادل في الدقيقة 84 عبر فاردي بعد تمريرة عرضية منخفضة من ديماراي غراي.



وانتظر فاردي قرار حكم الفيديو المساعد لتأكيد الهدف بعد أن كانت هناك شكوك في وجود تسلل ليعود ليستر إلى دياره بنقطة ثمينة.



ويتفوق ليستر الرابع بأربع نقاط على مانشستر يونايتد الخامس (59 مقابل 55) الذي تنقصه مباراة.



وكان ليستر، الذي فاز في مباراتين فقط من آخر 10 في الدوري، قد تراجع في وقت سابق إلى المركز الرابع بعد فوز تشيلسي 3-2 على كريستال بالاس. ويحتل أرسنال المركز السابع مبتعدا بتسع نقاط عن المركز الرابع.





المصدر: رويترز