أتلتيكو مدريد يتعثّر أمام سلتا فيغو



يتعيّن على أتلتيكو مدريد الانتظار لضمان تأهله لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه سلتا فيغو 1-1، الثلاثاء في المرحلة 35 من الدوري الإسباني.



ورفع أتلتيكو الذي لم يخسر في الدوري منذ مطلع شباط/فبراير، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع والذي يحل على اتلتيك بلباو الخميس.



وأجرى المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ثلاثة تغييرات على تشكيلة اتلتيكو الفائزة على ريال مايوركا الجمعة، مع غياب المصابين البرتغالي جواو فيليكس والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو.



وافتتح أتلتيكو التسجيل باكرا قبل انتهاء الدقيقة الأولى (51 ثانية)، عن طريق المهاجم الفارو موراتا، مسجلا هدفه الثالث في آخر مباراتين.



وعادل سلتا مطلع الشوط الثاني، بكرة محظوظة من لاعب الوسط الشاب فران بلتران هزمت الحارس السلوفيني المميز يان أوبلاك (50).

المصدر: بي إن سبورت

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