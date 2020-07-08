رياضة | وكيله: الشناوي جدد تعاقده مع الأهلي في 5 دقائق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيله: الشناوي جدد تعاقده مع الأهلي في 5 دقائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب تجديد تعاقده مع النادي الأحمر لمدة ٥ مواسم مقبلة.
وقال الحديدي في تصريحات تلفزيونية :"تجديد محمد الشناوي مع الأهلي لم يستغرق 5 دقايق، رغبته الأولى كانت البقاء بين جدران ناديه ووسط جماهيره".
وأضاف :"الشناوي تلقى الكثير من العروض في الفترة الماضية ورفضها جميعا".
وتابع :"اللاعب جدد في في 5 أو 6 دقائق ولم يكن له أي اشتراطات أو طلبات".
وواصل :"الحارس يدرك جيدًا بأن النادي هو الذي صنع اسمه".
وأردف :"الشناوي يراهن دوما على حب الجماهير وتقدير النادي له فهو تعب كثيرا ليكون حارس مصر الأول ويعود للفريق الذي بدأ فيه مسيرته ولن يفرط في الفرصة بسهولة".
وأشار :"الشناوي ليس من هواة الحديث عن انتمائه وحبه للأهلي ولكنه يبرهن على ذلك عمليا ومن خلال المواقف خاصة أن كل مسؤولي النادي يعرفون أنه رفض عرضا بأضعاف ما يحصل عليه في الاهلي بداية الموسم الماضي وخرج ليعلن صراحة أن حبه للنادي وجماهيره فوق أي اعتبار".